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حصيلة جديدة لمعتقلي الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 2:30 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، والخليل، رام الله، ونابلس، وطوباس، والقدس.

وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومنازل الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو (8165)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت البيان إلى أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الفلسطينيين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

 

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