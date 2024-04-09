سان جيرمان يفقد نجمه قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

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كشف نادي باريس سان جيرمان عن قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي:" بعد الفحوصات التي أجراها طبيب الأعصاب، سيواصل نوردي موكيلي بروتوكول التعافي من الارتجاج في الأيام المقبلة".

ليتأكد غياب نوردي موكيلي عن مباراة برشلونة المرتقبة بشكل رسمي.

ويعد غياب موكيلي ضربة قوية لسان جيرمان، لأن أشرف حكيمي سيغيب أيضا عن مباراة برشلونة بسبب الإيقاف.

ويستضيف سان جيرمان نظيره برشلونة على ملعب حديقة الأمراء، مساء غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.