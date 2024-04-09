ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2022

واصلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعها للشهر السادس على التوالي لتصل خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 شهرا، مع تحول التوقعات إلى الإيجابية لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وبحسب معهد سينتكس للأبحاث السلوكية ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال أبريل الحالي إلى سالب 9ر5 نقطة مقابل سالب 5ر10 نقطة خلال مارس وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2022 قبل بدء غزو أوكرانيا.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات المحللين إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022. ورغم ذلك مازالت مرحلة التعافي الاقتصادي التي بدأت في أواخر 2022 ضعيفة نسبيا بحسب المعهد.

وسجل مؤشر التوقعات خلال الشهر الحالي 5 نقاط مقابل سالب 3ر2 نقطة خلال الشهر الماضي ليواصل ارتفاعه للشهر السابع على التوالي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقييم الموقف الحالي للاقتصاد إلى سالب 3ر16 نقطة مقابل سالب 5ر18 نقطة في الشهر الماضي.

ورغم أن هذه القراءة للمؤشر هي الأفضل منذ يونيو الماضي فإنه تعافى فقط مقارنة بمستواه المنخفض في أكتوبر 2022 ،عندما كانت المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا في أوجها، حيث سجل المؤشر في ذلك الوقت سالب 5ر38 نقطة.