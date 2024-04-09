زيلينسكي يزور منطقة خاركيف بعد الهجمات الروسية

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة خاركيف لمراجعة الوضع في أعقاب الهجمات الروسية المدمرة على خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في رسالة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: "تم تهيئة كل الظروف لخفض العجز في الكهرباء".

وتابع أنه ينبغي أن يكون هناك عدد أقل من انقطاعات التيار الكهربائي، مضيفا أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكات.

واتهم زيلينسكي روسيا باستخدام الهجمات الصاروخية والقصف على خاركيف والمنطقة المحيطة بها لطرد الناس من المدينة التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة والمنطقة المحيطة بها.

وقال زيلينسكي: "كل ما يلمسه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يتحول إلى أنقاض". وأضاف أن كييف ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدينة بشكل أفضل من الهجمات الروسية. لدينا حل لتعزيز الدفاع الجوي هنا".

كما ناشد زيلينسكي الحلفاء الدوليين بذل المزيد من الجهود لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وليس فقط في خاركيف.

وتفقد الرئيس الأوكراني أيضا التقدم المحرز في بناء خطوط الدفاع على طول الحدود الروسية. وتزايدت المخاوف من تقدم روسي جديد نحو ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد كييف في الآونة الأخيرة.

وتعرضت مدينة خاركيف الكبرى، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا فقط عن الحدود الروسية، لضربة شديدة بشكل خاص من الهجمات الروسية في مارس، وخاصة على بنيتها التحتية للطاقة. وفي بعض الأحيان، كانت خاركيف تعيش بدون كهرباء تماما كان هناك انقطاع منتظم للتيار الكهربائي.