المفتي يهنئ المصريين والرئيس السيسي بعيد الفطر ‏المبارك

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، «أهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وأهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا العيد وندعو الله له بالتوفيق والسداد في الأمر كله، وأن يرزقه الله الرشاد والسداد في كل ما يتخذه من قرارات تعلي من شأن مصر والأمة العربية والإسلامية»
وواصل كلمته: «كل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير وعافية وأمن وأمان، كل عام وأنتم بخير أيها الناس صمنا وأدينا فرض الله تعالى، واليوم يوم عيد الفطر هو يوم الجائزة هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وأداه كما أمره ربه عز وجل».
وتابع: «هنيئا لمن قام ليل رمضان وختم القرآن الكريم وذكر الله كثيرا وتذكر أحوال الفقراء والمساكين وعطف عليهم وانحاز لهم وبحث عنهم في هذا الشهر الفضيل، هنيئا له بيوم العيد فإنه يقبض جائزته توفيقا من الله عز وجل بهذا الصوم».
واختتم: «فلنفرح جميعا بهذه العبادة الكريمة التي أديناها وأقمناها لله- عز وجل- قاصدين وجهه الكريم، هنيئا لمن أخرج زكاة الفطر، ومن لم يخرجها فما زال أمامه إلى ما قبل صلاة».