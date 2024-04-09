المفتي يهنئ المصريين والرئيس السيسي بعيد الفطر ‏المبارك

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ‏بمناسبة عيد الفطر المبارك.‏

وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، «أهنئ ‏الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وأهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا العيد وندعو الله له بالتوفيق ‏والسداد في الأمر كله، وأن يرزقه الله الرشاد والسداد في كل ما يتخذه من قرارات تعلي من شأن مصر والأمة ‏العربية والإسلامية»‏

وواصل كلمته: «كل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير وعافية وأمن وأمان، كل عام وأنتم بخير أيها الناس ‏صمنا وأدينا فرض الله تعالى، واليوم يوم عيد الفطر هو يوم الجائزة هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وأداه ‏كما أمره ربه عز وجل».‏

وتابع: «هنيئا لمن قام ليل رمضان وختم القرآن الكريم وذكر الله كثيرا وتذكر أحوال الفقراء والمساكين وعطف ‏عليهم وانحاز لهم وبحث عنهم في هذا الشهر الفضيل، هنيئا له بيوم العيد فإنه يقبض جائزته توفيقا من الله عز ‏وجل بهذا الصوم».‏

واختتم: «فلنفرح جميعا بهذه العبادة الكريمة التي أديناها وأقمناها لله- عز وجل- قاصدين وجهه الكريم، هنيئا لمن ‏أخرج زكاة الفطر، ومن لم يخرجها فما زال أمامه إلى ما قبل صلاة».‏