كييف: الروس أطلقوا النار على أكثر من 50 أسير حرب أوكراني

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه على علم بـ 54 حالة يزعم فيها أن الجنود الروس أطلقوا النار على أسرى حرب أوكرانيين.

وقال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، يوري بيلوسوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع ما مجموعه 27 دعوى جنائية.

وتستند الحالة الأخيرة إلى مقطع مصور من قرية كرينكي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا تم نشره أول أمس الأحد.

وتم تسجيل أول حالة إطلاق نار على أسير حرب أوكراني في مارس 2022.

وصدر بالفعل حكم قضائي في حالة إطلاق نار تورط فيها جندي روسي في منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا. ومع ذلك، تتعثر التحقيقات في معظم الحالات، لأن المحققين الأوكرانيين لا يستطيعون الوصول إلى الموقع أو الجثة.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين. وتلقت الأمم المتحدة تقارير عن 12 حادثة لقي فيها 32 أسير حرب أوكراني على الأقل حتفهم بالرصاص بين مطلع كانون الأول/ديسمبر 2023 ونهاية شباط/فبراير الماضي وحده. وتمكن مراقبو الأمم المتحدة من التحقق من ثلاث حالات.

ومع ذلك، في عام 2022 وأوائل عام 2023، تم أيضا توثيق إطلاق النار على 25 أسير حرب روسيا على يد جنود أوكرانيين.