شهداء وجرحى في قصف الاحتلال خيام ومنازل بقطاع غزة

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استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن فلسطينيين بينهم امرأة استشهدا في قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن أشخاص آخرين بينهما طفل استشهدا جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح بنيران طائرة بدون طيار "درون" للاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن شخصا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50810 شهداء والإصابات إلى 115688 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.