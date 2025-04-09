عواصف ترابية وانخفاض بسيط في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، عواصف ترابية شديدة، بالإضافة إلى انخفاض بسيط في درجات الحرارة وسرعة رياح متوسطة، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية. وقد أدى ذلك إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة وسط عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية.

وتستمر غرفة العمليات والأزمات في تلقي أي بلاغات والتعامل مع أي حوادث أو كوارث قد تحدث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية، التي تشمل هبوب رياح نشطة وانخفاضًا في درجات الحرارة.

كما وجه بتفعيل غرف العمليات الرئيسية في المحافظة والمراكز، للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.