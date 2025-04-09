قناة الوثائقية تكشف عن برومو الموسم الثالث من السلسة الوثائقية «من روح مصر»

كشفت قناة الوثائقية عن برومو الموسم الثالث من السلسة الوثائقية "من روح مصر"، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

يواصل هذا الموسم الثالث من السلسة الوثائقية "من روح مصر" توثيق عدد من الحرف والمهن المصرية الأصيلة، مثل النحت على الطين، ورسم الخط العربي، وصناعة الأثاث الكنسي، وبناء أبراج الحمام، إضافةً إلى تسليط الضوء على بعض الأكلات الشعبية والصناعات الغذائية التي تشكل مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية والتراث الثقافي المصري، مثل الفول، والطعمية، والبن، والمحصمات.

وتصطحب تلك السلسلة المشاهدين في رحلة وثائقية مثيرة تجمع بين التاريخ والأصالة وأسرار المهن والحرف والصناعات التي يرويها أصحابها.