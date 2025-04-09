الأستاذ الدكتور حسين سيد مديرا لمستشفى الباطنة بطب عين شمس

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أعلنت جامعة عين شمس، تولي الأستاذ الدكتور حسين سيد حسين عبد الله، استاذ أمراض الباطنة والكلي، منصب مدير مستشفى الباطنة بمستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس.

حصل الدكتور حسين سيد على درجة الدكتوراة في أمراض الباطنة من كلية الطب جامعة عين شمس، ودرجة إدارة المستشفيات والامتياز التشغيلي من الجامعة الأمريكية، والخطط الاستراتيجية وإدارة المستشفيات والمخازن جامعة طوكيو اليابان، وعضو باللجنة الدولية المشتركة الأمريكية لاعتماد المنشآت الصحية (JCI).

شغل منصب نائب مدير مستشفي عين شمس الجامعي منذ ٢٠١٨، ونائب رئيس لجنة القومسيون الطبي للمستشفيات، ومدير وحدة قسم الكلي، ونائب مدير وحدة الغسيل الكلوي.