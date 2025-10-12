حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا على نظيره أيرلندا بهدف دون مقابل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأُقيمت المباراة على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وسط حضور جماهيري كبير دعم منتخب “برازيل أوروبا” نحو مواصلة سلسلة انتصاراته.

وشهد اللقاء لحظة درامية في الدقيقة الـ75، بعدما أهدر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح التقدم لفريقه، قبل أن ينقذ روبين نيفيز الموقف بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ليواصل تصدره جدول ترتيب المجموعة بثبات.

في المقابل، تجمد رصيد أيرلندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد تعادل وخسارتين في بداية مشوارها بالتصفيات.