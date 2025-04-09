تعرف على لجنة تحكيم الموال الشعبي في الموسم الخامس بمهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب

أعلنت إدارة مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب عن لجنة تحكيم مجال الموال الشعبي للموسم الخامس لعام 2025 في المجالات الأدبية والفنية والرياضية.لللموسم الخامس لعام 2025 في المجالات الأدبية والفنية والرياضية.لموسم الخامس لعام 2025 في المجالات الأدبية والفنية والرياضية.

وتشكلت لجنة تحكيم مجال الموال الشعبي من الفنان الدكتور محمد شبانة والفنان يحيى عراقي والفنان حجازي متقال.

جدير بالذكر أن المهرجان يتضمن مسابقات و منافسات بين شباب مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية في المجالات الأدبية والفنية والرياضية ويتم التنفيذ على عدة مراحل بدء من التصفيات التمهيدية بمراكز الشباب ثم التصفيات على مستوى المحافظات ثم التصفيات النهائية خلال شهري أبريل ومايو 2025.