 إصابة 6 فلسطينين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أبريل 2025 10:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 فلسطينين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 9:27 م

أصيب 6 مواطنين فلسطيين برصاص قوات "الاحتلال الإسرائيلي" الحي والمطاطي، مساء اليوم الأربعاء، خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، "إن طواقم الإسعاف تعاملت مع ست إصابات برصاص الاحتلال، 4 منها بالرصاص الحي، جرى نقلها إلى المستشفى و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

وذكر أن "طفلا أصيب بالوجه عقب استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر، كما أصيب 5 مواطنين برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما أصيب 50 مواطنا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام".

وأكد أحمد "أن طواقم الإسعاف أخلت 21 حالة مرضية، بينها أربعة أطفال من داخل المخيم إلى المستشفيات".

وكانت القوات الإسرائيلية، اقتحمت مخيم بلاطة من ساعات فجر اليوم الأربعاء، وسط انتشار واسع داخل المخيم وإغلاق مداخله، وأجبرت عددا من العائلات على النزوح عن منازلها، ودمرت وعبثت في محتويات عدة منازل داخل المخيم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك