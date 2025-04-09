لابيد: حكومة نتنياهو تعمل على تفكيك إسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم: "إنه وبعد مضي 24 ساعة، لم نسمع كلمة واحدة من أعضاء الائتلاف بشأن أعمال الشغب العنيفة في المحكمة العليا".

وقال لابيد: "لم نسمع أي إدانة أو انتقاد للشتائم والتهديدات ومحاولات المس بسيادة القانون داخل المحكمة"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن "أعضاء الائتلاف لم ينتقدوا، لأنهم من نظموا ذلك، ولأنهم فوضويون، ولأن هذه الحكومة تعمل على تفكيك الدولة".

وعلق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".