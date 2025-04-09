14 مصابا فلسطينيا بنيران الاحتلال في نابلس

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة تعاملت مع 14 إصابة بالرصاص الحي منذ صباح اليوم، جراء اعتداءات قوات الاحتلال.

وذكرت الوزارة أن من بين المصابين حالتين وصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح متوسطة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء.

وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية أن "عملية واسعة النطاق" بدأت في نابلس شمال الضفة الغربية.

في حين ذكرت القناة (12) الإسرائيلية أن وحدتين خاصتين ونحو 3 كتائب إضافية بدأت عمليتها بمخيم بلاطة ضمن العملية بشمال الضفة الغربية.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من عملية مماثلة استهدفت مخيم العين غربي نابلس، استمرت لعدة ساعات، نزحت خلالها أكثر من 40 أسرة، وهدد الاحتلال بهدم نحو 80 منزلا في المخيم.