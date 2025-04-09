 الحكومة العراقية تعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة العراقية تعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل

بغداد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 11:15 ص

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقبلة في 11 نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين وأظهرت أن نحو 30مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن الَمنتظر ان تعلن مفوضية الانتخابات آلية الانتخابات وكيفية المشاركة وقبول طلبات الكيانات والأحزاب والتيارات والشخصيات المتنافسة في الانتخابات.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ، صاحب أكبر كتلة جماهيرية في العراق ، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.

وشرعت الكيانات السياسية في العراق بالتعريف ببرامجها الانتخابية ومشاريعها المقبلة حيث من المتوقع أن يدخل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأكبر قائمة انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

ولايزال الجدل محتدما بشأن اعتماد قانون جديد للانتخابات أم اعتماد قانون انتخابات الدورة الماضية لكن بالمجمل لم يعد الوقت متاحا لإصدار قانون جديد بسبب عدم انتظام عقد جلسات البرلمان العراقي.

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