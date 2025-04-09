كشفت الفنانة الشابة ياسمين العبد، عن كواليس انضمامها لمسلسل «لام شمسية»، وتجسيدها لدور «زينة»، خلال العمل الذي عُرض بالنصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وتناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إنها قرأت السيناريو لأول مرة عندما كنت بسن الـ 15 عاما، معربة عن رغبتها الشديدة في العمل مع المخرج كريم الشناوي، معقبة: «وقتها كان أول مرة مخرج يرسل لي تحليل شخصية، وكنت متابعة جيدة لكل أعماله وأخرها الهرشة السابعة كان نفسي اشتغل معه».

واعترفت بشعورها بالتوتر من تجسيد الدور؛ بسبب عدم معرفتها بكيفية تقديم الشخصية، موضحة أنها اعتمدت بشكل كبير على فريق العمل بالكامل، ولا سيما توجيهات المخرج كريم الشناوي في اللحظات التي تسبق تصوير المشاهد مباشرة، معتبرة أن هذه اللحظات «أكثر شيء اعتمدت عليها»، بغض النظر عن مدى دراستها وتحضيرها المسبق للدور.

وتطرقت ياسمين إلى بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها أحبت الباليه والكورال منذ صغرها، مؤكدة أن مشاهدة كواليس العمل في الكورال جعلتها تكتشف رغبتها الحقيقية في التمثيل.

وروت كيف أصرت على أهلها لدخول المجال في عدم وجود أي فرد من العائلة له علاقة بالفن ورفضهم المبدئي لصغر سنها، معقبة: «قعدت أضغط على أهلي، وكان أول رد بالرفض، لكن وقتها كنت صغيرة جدًا».

وذكرت أنها ولدت في سويسرا وعاشت 10 سنوات في الخارج قبل الانتقال إلى الإمارات، مضيفة أنها بدأت بإقناع أهلها عن طريق الظهور في الإعلانات.

وكشفت أن أول دور لها كان في عمر الـ 11 عاما في فيلم قصير بعنوان «ظل القاهرة»، والذي تناول أيضا قضية التحرش، قبل مشاركتها في فيلم «بنات عبد الرحمن» مع الفنانة صبا مبارك.

وأكدت أن هذه التجارب جعلتها تكتشف بعدا ورسالة أعمق للفن، قائلة: «اكتشفت أننا كفنانين ليس دورنا فقط أن نقدم أعمالا خفيفة على القلب، ولكن نفيد المجتمع عن طريق توعية الناس، حسيت أنها حاجة مهمة، وأتمنى أن أستمر فيها».