متحدث الحكومة عن مؤتمر مدبولي: يؤكد شفافيتنا وحرصنا على التواصل مع الشعب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن رسائل هامة ومصارحة مباشرة مع المواطنين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأضاف خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر يعكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع الشارع المصري.

وأوضح أن مدبولي استهل المؤتمر بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصفًا إياها بأنها جاءت تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات متعددة أبرزها الاقتصاد، التعليم، الثقافة والمشروعات التنموية.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد حربًا اقتصادية عالمية شاملة بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى.

وشدد على أن الحكومة تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة.