الخميس 9 أبريل 2026 9:02 ص القاهرة
هاني سعيد: لمسة يد مباراة الأهلي وسيراميكا «جدلية».. وعدم احتسابها القرار الأقرب

محمد ثابت
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 7:56 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 7:57 ص

أكد هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن واقعة لمسة اليد في مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري تُعد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي تحتمل أكثر من تفسير.

وأوضح سعيد، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أن اللقطة لا ترقى لاحتساب ركلة جزاء، مؤكدًا أن قرار عدم احتسابها هو الأقرب من وجهة نظره.

وتطرق إلى مستوى أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم أداءً جيدًا خلال مواجهتي السعودية وإسبانيا، رغم الانتقادات التي طالته، لافتًا إلى أن المنتخب لم يظهر بالشكل الهجومي الكافي أمام إسبانيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفضه ربط تقييم أداء اللاعبين بالمقابل المادي، موضحًا أن مستوى اللاعب، سواء تراجع أو تألق، يرتبط بعوامل فنية وظروف داخل الملعب، وليس بقيمة التعاقد مع النادي.


