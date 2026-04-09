رئيس البرلمان التركي: سنطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية

شدد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، على أن بلاده ستواصل طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في مختلف المنصات الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لعدد من الصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وقال قورتولموش، إن إثارة هذا الملف ستتم من خلال الخطابات الرسمية واللقاءات الثنائية والاجتماعات البرلمانية التي تشارك فيها تركيا.

وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أشار قورتولموش، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تستهدف تقويض الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر من أن السياسات الإسرائيلية هذه، تمثل مصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة وقفها.

كما لفت رئيس البرلمان التركي، إلى وجود تباين في أهداف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضح أن واشنطن تسعى إلى تقليص قدرات إيران وإضعافها، في حين تتبنى إسرائيل أهدافاً مختلفة في المنطقة.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 قتيلا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وحتى الأربعاء، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن سقوط "1739 شهيدا و5873 جريحًا"، وفق وزارة الصحة اللبنانية.