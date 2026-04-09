ميتسوتاكيس يدعو إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز ويعارض فرض رسوم إيرانية

دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

وقال ميتسوتاكيس لقناة (سي إن إن) الأمريكية يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مستعدا لفرض إيران رسوما على كل سفينة تعبر المضيق. يبدو لي هذا غير مقبول على الإطلاق".

وتملك اليونان أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم من حيث القدرة على نقل البضائع. وبعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير، أدت الهجمات والتهديدات الإيرانية إلى توقف شبه كامل للملاحة في المضيق.

وقبل المفاوضات المخطط لها مع الولايات المتحدة في إطار الهدنة، اقترحت إيران فرض رسوم على مرور السفن لضمان سلامتها عبر المضيق.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأمين المضيق بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اتفاقا دوليا منفصلا بشأن المضيق قد يكون ضروريا، لكنه يجب ألا يشمل أي رسوم. وحذر قائلا: "سنضع سابقة خطيرة للغاية إذا حدث ذلك بالنسبة لحرية الملاحة".

كما دعت الحكومة الألمانية إلى مرور خال من الرسوم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن المضيق لا يقع بالكامل في المياه الإيرانية، وإنه يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن الضروري بالتالي ضمان مرور حر وآمن دون رسوم بمجرد استئناف حركة الملاحة.