الخميس 9 أبريل 2026 9:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 8:17 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 8:17 ص

تحدث حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق، عن غياب محمد شريف، مهاجم الأهلي، عن المشاركة في المباريات الأخيرة، معربًا عن دهشته من عدم حصوله على فرصة ثابتة.

وقال طولان، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «لا أعرف سبب عدم حصول محمد شريف، مهاجم الأهلي، على فرصة حقيقية مع الفريق، وأرى أنه لن يكون أقل من اللاعبين الذين يشاركون حاليًا».

وأضاف أن شريف يمتلك قدرات كبيرة وإمكانات عالية، مؤكدًا أنه في حال حصوله على الفرصة المناسبة، سيكون قادرًا على تقديم الإضافة للفريق وتحقيق تأثير واضح في المباريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك