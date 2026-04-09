حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي

تحدث حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق، عن غياب محمد شريف، مهاجم الأهلي، عن المشاركة في المباريات الأخيرة، معربًا عن دهشته من عدم حصوله على فرصة ثابتة.

وقال طولان، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «لا أعرف سبب عدم حصول محمد شريف، مهاجم الأهلي، على فرصة حقيقية مع الفريق، وأرى أنه لن يكون أقل من اللاعبين الذين يشاركون حاليًا».

وأضاف أن شريف يمتلك قدرات كبيرة وإمكانات عالية، مؤكدًا أنه في حال حصوله على الفرصة المناسبة، سيكون قادرًا على تقديم الإضافة للفريق وتحقيق تأثير واضح في المباريات.