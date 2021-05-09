نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 100 ألف طن تقريبا، تضمنت حاويات وغلال وصب سائل، كما تم دخول وخروج 8 آلاف و973 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.



وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان، اليوم- إنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 20 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم خروج قطار مكون من 25 عربة محملة بالغلال متجها إلى المنيا.



من جهته، شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي