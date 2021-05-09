 السلطات العراقية تجري تحقيقا في اغتيال ناشط مدني في كربلاء - بوابة الشروق
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السلطات العراقية تجري تحقيقا في اغتيال ناشط مدني في كربلاء

د ب أ
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 9:01 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في جريمة اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد الليلة الماضية في مدينة كربلاء، 118 كلم جنوب بغداد.

وأوضح بيان للخلية أن قيادة شرطة محافظة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط إيهاب جواد في شارع الحداد بالمحافظة، وشرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في الجريمة.

وبحسب مصادر أمنية فإن عملية الاغتيال حدثت لدى وصول الناشط إلى منزله في شارع الوائلي بكربلاء، حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا النار عليه وأصابوه في الرأس والصدر وفروا إلى جهة مجهولة.


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