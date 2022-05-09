علق، سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، على مطالب النادي الأهلي بشأن اختيار ملعب محايد لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا عليه، مؤكدًا أن ناديه ليس معنيا بشأن إقامة المباراة في المغرب.

وكان النادي الأهلي، أرسل اليوم خطابا للاتحاد الإفريقي "كاف"، لمطالبته بتحديد دولة محايدة لاستضافة نهائي دوري الأبطال، في ظل الأنباء التي تتردد بشأن إسناد المباراة للمغرب، واقتراب وصول الوداد المغربي للمباراة النهائي بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 في إنجولا أمام بترو أتليتكو.

وقال الناصري، في تصريحات لـ موقع "media 90" المغربي: «بعد منافسة مع السنغال، التصويت كان لمصلحة المغرب بفارق كبير من الأصوات، ووقتها لم تكن الأندية المغربية تعرف أين يمكن أن تصل».

وشدد: «ما يروج بشأن مطالب البعض لا تهمنا في أي شيء، كنادي الوداد لسنا معنيين بأي نقاش، ما نعرفه هو أن المكتب التنفيذي لـ كاف حسم التصويت بـ16 صوتًا للمغرب مقابل 3 للسنغال».

واسترسل: «ما نعرفه الآن هو أنه يجب على رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، تطبيق القانون ومنح الدار البيضاء حقها الذي حصلت عليه بالديمقراطية».

وأتم: «من حق من يرى أنه مُتضرر أن يصدر البلاغات، أما نحن لسنا طرفًا في الموضوع، وتركيزنا حاليًا منصب على مباراة الإياب أمام بترو أتلتيكو».