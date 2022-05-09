علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة المقاولون في الدوري

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين في الرابعة عصرا بستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور وعمرو حسام

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - خالد مصطفى - صابر الشيمي - الحسيني طه - محمود نعيم - أحمد ثابت داهش - حسام حسن

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) -يوسف مجدي عبدالغني - محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) - أحمد تمساح - محمد بن علي طرابلسي -أيمن غباشي - أحمد حمزاوي - أحمد السعيد (متعب)- يوسف رمضان.

خط الهجوم: فراس بن عيفية -أحمد أمين (قفة) -عماد ميهوب