تركيب 600 عمود إنارة على الطرق الرئيسية بمدينة طور سيناء

كثفت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أعمال صيانة ومراجعه أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجان عمل مكونة من مسئولي الإنارة، وإدارات الكهرباء للمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال المتهالك منها بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، ضمن خطة التطوير الشاملة الجاري تنفيذها بالمدينة

قال اللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانة أعمدة الإنارة لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، وجرى تركيب نحو 600 عامود جديد، وإلغاء نزلات الأسلاك ببعض الأعمدة تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء.

وأكد رئيس المدينة، أنه صيانة أعمدة الإنارة القديمة باستعدال أعمدة الإنارة المائلة، وتركيب الكشافات فائقة الإنارة بطول الطرق الرئيسية والداخلية للمدينة، إضافة إلى دهان بعض أعمده الإنارة التي مازالت بحالة جيدة، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات الوحدة المحلية.