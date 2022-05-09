قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري يعيش في الوقت الحالي مرحلة الشباب والنضج، فسوف تتحول بموجبه جميع العقارات القابلة للتسجيل إلى مسجلة.

وأضاف ياقوت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن قانون الشهر العقاري رقم 9 لعام 2022 أتى بما لم تأتِ به قوانين في دول كثيرة، معقبًا: «اطلعنا على كل التشريعات في الدول المجاورة كافة ولم ولم نجد أي منها يأت بهذا النظام الحديث في نقل الملكية العقارية».

وأوضح أنه ضمن مميزات هذا القانون، عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط أساسي للتسجيل، فالمواطن يمكنه التسجيل حاليا دون إجراء بحث ملكية، مضيفًا أن فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل أهم ما يميز هذا القانون.

ولفت إلى شمول القانون على ميزة غير مسبوقة نهائيًا، وهي وضع سقف زمني للإجراءات لنقل الملكية وإتمام إجراءات التسجيل كحد أقصى 37 يومًا، مؤكدًا أن هذا القانون أتى بنظام جديد يواكب الجمهورية الجديدة والدولة الحديثة والتحول الرقمي، من خلال إمكانية تقديم طلبات الشهر العقاري ونقل الملكية إلكترونيًا.

وتابع: «المواطن يستطيع التعامل إلكترونيا في تقديم الطلب، على أن تسير المأمورية في الإجراءات فور تلقي الطلب، وعلى المواطن أن يحضر يوما واحدا فقط لإتمام الإجراءات»، مضيفًا أن كل النماذج والإجراءات والمستندات واحدة لكل المواطنين.

وأوضح أن المصروفات الإدارية والخاصة بنقل الملكية تحسب وفق النماذج التي قررها وزير العدل، ويكون فيها كل حالة على حدة تختلف من حيث الرسوم والأوراق والمستندات، موضحًا أن الحد الأقصى للرسوم لا يتجاوز 3900 جنيه.