زراعة المنيا تناقش كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية وتيسير توريد القمح

أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، ضرورة مراجعة آخر بيان لكارت الفلاح الذكي بالمحافظة، وصرف الأسمدة، بواقع 3 شكائر للفدان للمحاصيل الصيفية لحين عمل الحصر الصيفي المعتمد، وذلك تنفيذا للقرارات والتعليمات الوزارية الواردة من اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الزراعية، ورؤساء أقسام حماية الأراضي بجميع مراكز المحافظة، وبحضور المهندس محمد خلف فهمي، مدير عام الشئون الزراعية والمهندس يحيى عبد العزيز حسن مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس حسين محمد عثمان مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

كما ناقش أعمال حماية الأراضي وعدد الحالات المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفين من محاضر 150 و151 و152، وتم التشديد على إزالة التعديات في المهد بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة وبتأمين قوات الأمن.

واستعرض الاجتماع تقارير المرور والمتابعة المستمرة على الزراعات المبكرة من الذرة الشامي وضرورة الاطمئنان على خلوها من الإصابة بدودة الحشد الخريفية وكيفية مقاومتها.

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة ما تم توريده من كميات الأقماح ومتابعة عمليات التوريد والاستلام، وتذليل كل العقبات أمام المزارعين للحصول على توريد أكبر كميات من الأقماح بالشون والصوامع على مستوى المحافظة للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها من محافظة.