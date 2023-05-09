شركة كورية جنوبية تفوز بعقد بناء 4 سفن بقيمة 250 مليون دولار في مصر

قالت شركة "دايصن" لبناء السفن والهندسة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها فازت على منافساتها الصينية والأوروبية لتوقع عقدا مع شركة "القاهرة للعبارات والنقل البحري"، لبناء سفينتي شحن متعددتي الأغراض.



وقالت الشركة، إنها وقعت أيضا مذكرة تفاهم لعقد لبناء عبارتي سيارات مع شركة "القاهرة" التابعة لوزارة النقل المصرية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وبموجب العقد، ستقوم شركة "دايصن" ببناء سفينتي شحن متعددتي الأغراض، بحمولات ساكنة تبلغ 14 ألف طن. كما ستقوم ببناء عبارتي سيارات يبلغ طولها 190 مترا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.



وبلغ المبلغ الإجمالي للصفقة حوالي 250 مليون دولار أمريكي.



وقال مسؤول في شركة "دايصن"، إن المبلغ يمثل حوالي 70% من هدف الشركة السنوي.



وأضاف أنه بالنظر إلى أن هذه الصفقة تعد الصفقة الثانية التي توقعها الشركة في القارة الأفريقية، بعد صفقة مع شركة مغربية في عام 2021، فإن ذلك سيكون بمثابة فرصة لتعزيز مكانة الشركة في القارة الأفريقية.