وزير الخارجية التركي يبحث تطبيع العلاقات مع سوريا خلال زيارته لروسيا

يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ووفقا لبيان الخارجية التركية، من المقرر أن يقوم جاويش أوغلو بزيارة روسيا خلال يومي 9 و10 مايو.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، الذي سيعقد غدًا الأربعاء في موسكو.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي يعتزم مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية والقضايا الإنسانية، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا.

كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الوزير التركي عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع.

يذكر أنه في ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عامًا، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية.

وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قُطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.