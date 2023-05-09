تقدم فرقة المطبخ المسرحية المستقلة عرضها "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" في السابعة مساء الجمعة المقبلة، لأول مرة في عروض مجانية على مسرح الجزويت التابع لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.



العرض من تصميم وإخراج كارول عقاد، وتم تقديمه لأول مرة بساحة روابط للفنون في يونيو الماضي، وشارك دوليا بنجاح كبير ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح خلال شهر نوفمبر الماضي، ومهرجان المسرح العربي والذي أقيم بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى مشاركة العرض ضمن فعاليات مهرجان أنكي للفنون الأدائية بمملكة البحرين في يناير الماضي.

كما شارك العرض محليا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، وقدم شهر فبراير الماضي على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع مركز التحرير الثقافي.

ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" عرض رقص مسرحي، أداء جهاد حسام الدين، تقى عماد، كارول عقاد، نهى خطاب، ديكور أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السيد، موسيقي وتصميم صوت ولد، تصميم ملابس نرمين سعيد، مدير خشبة مسرح عبدالرحمن بودي، تصميم بوستر عمرو حسني، العرض تم انتاجه بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وبدعم من مركز القاهرة للرقص المعاصر، ووصلة للفنون.