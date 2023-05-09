قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ 40 طائرة ومروحية ومسيّرة شاركت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وأضاف أنّ العملية كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت إلى أن نضجت الظروف.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه قبيل تنفيذ العملية التي تمّ التصديق عليها نهاية الأسبوع الماضي، تحدّث وزير الخارجية إيلي كوهن إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أنّ إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة الأمريكية على العملية المخطط لها في غزة، مضيفة أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً للكابينت اليوم عند الساعة السابعة مساءً.

وأعطت المستشارة القضائية للحكومة الضوء الأخضر للعملية من دون اجتماع الكابينت

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.