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مظاهرة مضادة لليمين المتطرف وأخرى داعمة في مدينة فايمار الألمانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 6:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 6:15 ص

خرج نحو ألف شخص في مظاهرتين مختلفتين، واحدة ضد سياسة اليمين المتطرف وأخرى تدعمه، إلى شوارع مدينة فايمار الألمانية يوم الاثنين في يوم يهدف إلى الاحتفال بهزيمة أدولف هتلر والنازية.

وقالت الشرطة إن نحو 500 شخص تظاهروا ضد اليمين وظهور السياسي الألماني اليميني المتطرف بيورن هوكه، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينجن.

لكن الشرطة قالت إن هناك أيضا عددا مساويا من الذين تجمعوا في وسط مدينة فايمار للمشاركة في مسيرة مع هوكه كمتحدث ضيف.

ويراقب جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينجن، حيث تقع فايمار، بسبب الميول اليمينية المتطرفة المؤكدة.

ويريد هوكه أن يتم "دفع قوة الأحزاب السياسية الألمانية إلى الوراء بشكل كبير". وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت ستظل هناك أحزاب في المستقبل. لكن كان من الجيد أن تكون هناك جمعيات "وشيء مثل البرلمانات سيكون موجودا أيضا في المستقبل".

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