ردّ مصدر في المقاومة الفلسطينية، على الأنباء التي تحدثت عن تعليق المقاومة الاتصالات مع الوسطاء أو أي جهة تسعى لتخفيض التصعيد الحالي في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن المصدر نفي تعليق الاتصالات مع الوسطاء، وقال إنه لا يوجد حالياً اتصالات مع أي من الوسطاء بخصوص الأوضاع في غزة.

وأضاف أن الحديث عن وساطات بين المقاومة والاحتلال في الوقت الراهن من أجل تخفيض التصعيد المرتقب سابق لأوانه.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عزالدين.

وحمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسئولية العدوان الذي وقع في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقالت في بيان: «نحمل العدو المجرم المسؤولية عن تداعيات جريمة اغتيال شهدائنا.. وعلى الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن»، في إشارة إلى أن المقاومة تجهز للرد.