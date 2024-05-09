الجامعة العربية تطلق شعار قمة البحرين

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أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس الجامعة على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والذي تستضيفه البحرين يوم الخميس المقبل.

وجمع شعار القمّة بين شعار مملكة البحرين "شعار التاج الملكي" باللون الذهبي، وشعار جامعة الدول العربية، وكُتب أسفل الشعار "قمّة البحرين".

ونُشرت لافتات حملت الشعار في عدد من شوارع وطرقات المملكة.

ويأتي تدشين الشعار وسط الاستعدادت الكبيرة التي أجرتها البحرين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإستضافة القمّة العربية والاجتماعات التحضيرية المصاحبة لها.