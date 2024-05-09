التعليم تعلن عن وظائف لمدربين أكاديميين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم التقديم عن وظائف لمدربين أكاديميين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة من 5 حتى 10 مايو الجارى.

أعلنت الوزارة بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم للمدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على الرابط التالى https://tawzef.emis.gov.eg -

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كالتالى:

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم وحاصل على مؤهل عالي مناسب يفضل كليه هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math ، والميكانيكا COC ، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عام ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام والحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات.

- يفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي، كما يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص.

وأعلنت الوزارة معايير القبول كالتالى: اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلى اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص.