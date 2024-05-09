توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت في بيان لها اليوم الخميس، إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

أسوان 41 25