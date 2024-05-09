 الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا معتدل ليلا.. والعظنىى بالقاهرة 34 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا معتدل ليلا.. والعظنىى بالقاهرة 34


نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 11:34 م

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت في بيان لها اليوم الخميس، إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 21
شرم الشيخ 36 25
الإسكندرية 26 18
أسوان 41 25


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