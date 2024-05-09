 ختام امتحانات النقل الثانوي والقراءات بمعاهد الشرقية الأزهرية دون شكاوى - بوابة الشروق
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ختام امتحانات النقل الثانوي والقراءات بمعاهد الشرقية الأزهرية دون شكاوى

فاطمة الديب:
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 12:56 م

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة اختتمت اليوم الخميس أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل الثانوي، وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان، دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات اليوم الختامي في مواد الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية، والعروض والقافية، والجبر، فيما أدى طلاب النقل للصفين الأول والثاني (قراءات) لمرحلة التخصص ختام الامتحانات للدور الأول بمادتي الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تابع سير الامتحانات بعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، مؤكدا أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة.

ووجه رئيس المنطقة بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد، تمهيدا لإعلان النتائج.


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