برلمانية: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في عيد النصر بموسكو تعكس مكانة مصر الدبلوماسية عالميا

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو تعكس تقدير القوى العظمى لمكانة وقيمة مصر التاريخية ودورها المحوري والبارز، وجهودها الكبيرة في محاولة إقرار السلام الشامل والعادل، والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب، من خلال البحث عن حلول جذرية تُسهم في تقارب وجهات النظر والحفاظ على حقوق الشعوب التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لهذه الدعوة وحرصه على المشاركة في هذه الاحتفالات العالمية يعكسان نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وبناء جسور تعاون جديدة بين القوى الدولية في مجالات الاقتصاد أو الأمن أو الطاقة أو التكنولوجيا، خاصة وأن هذه الاحتفالات تشهد حضورًا عالميًا واسعًا يمكن لمصر أن توسع من خلاله علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالح الشعب المصري والعربي.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هذا المحفل الدولي يُعد بمثابة فرصة جديدة لكسب تأييد الرأي العام العالمي، ودعم متزايد فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن القومي، بعدما بات العالم على صفيح ساخن تتسارع وتتصاعد فيه الأحداث والصراعات والحروب، بما يهدد الأمن القومي واستقرار الشعوب.

وأشارت النائبة شيرين عليش إلى أن مصر لديها فرصة جديدة من خلال فتح آفاق جديدة من العلاقات والتعاون المشترك مع دول العالم في مجالات متعددة، لها دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.