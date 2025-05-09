بريطانيا تفرض عقوبات على نحو 100 ناقلة ضمن أسطول الظل لنقل النفط الروسي

تعتزم بريطانيا فرض عقوبات على نحو مئة ناقلة نفط تعمل ضمن أسطول الظل الذي يساعد روسيا في تصدير إنتاجها من النفط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة البريطانية قولها في بيان إن هذه الإجراءات، التي تستهدف السفن التي نقلت كميات من النفط تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار منذ بداية العام الماضي، سوف تعلن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ووظفت روسيا أسطول الظل للاستمرار في نقل إنتاجها من النفط مع تواصل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وثارت مخاوف بشأن سلامة هذه السفن، واحتمال قيامها بتدمير مرافق بنية تحتية أساسية مثل الكابلات التي تمتد تحت مياه البحر.

وتقول بريطانيا إنها، بموجب هذه الإجراءات، ستكون قد فرضت عقوبات على سفن أسطول الظل أكثر من أي دولة أخرى في العالم. ويبلغ عدد السفن التي تستهدفها بريطانيا بالعقوبات قبل إعلان اليوم الجمعة 133 ناقلة نفط على صلة بروسيا، علما بأن حكومات أخرى في العالم فرضت عقوبات على بعض هذه السفن.

وتشير بيانات حركة السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج إلى أنه من بين السفن الـ41 التي فرضت عليها بريطانيا وحدها عقوبات، فإن 39 سفينة منها مازالت تنقل شحنات النفط الروسي.