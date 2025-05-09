على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، قدمت فرقة الأنفوشي المسرحية، مساء أمس الخميس ، عرض "ليلة القتلة" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

العرض عن نص الكاتب الكوبي خوزيه تريانا، وإخراج أحمد عبد المولى، وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء، يجتمعون داخل المنزل لتقديم مشهد تمثيلي يجسد جريمة قتل والديهم، في محاولة لتفريغ مشاعر الكبت والغضب التي يعانون منها نتيجة توترات عائلية متراكمة.

شهد العرض حضور أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد الطايع مدير المهرجان، أعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من المثقفين والمسرحيين.

أشار المخرج أحمد عبد المولى، أنه قام باختيار هذا النص تحديدا لقناعته بأنه فرصة فنية للتجريب وتقديم رؤية إخراجية مميزة ومختلفة، مضيفا أن التحضيرات للعرض استغرقت شهرين كاملين من العمل المتواصل.

وأضاف محمد صلاح بطل العرض: أن الأحداث تدور في إطار كوميدي تراجيدي، لتسليط الضوء قضية العنف الأسري وتأثيره العميق على الأطفال، وتوجيه رسالة إنسانية أن ما يغرسه الأباء في قلوب الأبناء من حب أو عنف، سينعكس لاحقا على المجتمع بأكمله.

وعن دوره أوضح أنه يؤدي شخصية "لالو" الأخ الأكبر، الذي ينشأ في بيئة مضطربة نتيجة تصرفات والده القاسية والعنيفة، مما يدفعه إلى تبني سلوكيات عدوانية للتعبير عن الألم الموجود بداخله.

من ناحيتها، قالت هانيا عبد الخالق: أؤدي شخصية "كوكا"، الأخت الوسطى، تتسم بالانضباط، وتحرص دائما على الحفاظ على النظام

في جميع جوانب حياتها، وحتى في أبسط التفاصيل اليومية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام الزائد بالتنظيم كثيرا ما يدخلها في صدام دائم مع أشقائها، الذين يرفضون هذا النمط من الحياة ويميلون إلى العشوائية واللامبالاة.

وأعربت لوجين حازم عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة بالنسبة إليها، وتؤدي دور "ببا" الأخت الصغرى، فتاة ضعيفة الشخصية وليس لها رأي مستقل، معتبرة أن هذا الدور بمثابة تحد ممتع.

"ليلة القتلة": تمثيل محمد صلاح، هانيا حجازي، لوجين حازم، ديكور ندى عبد العظيم، ملابس رامي عادل، إضاءة أحمد علاء علي، موسيقى محمد إبراهيم، دراما حركية محمد صلاح، مخرج منفذ علي ناصر، مساعد مخرج محمود جريو.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان، ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، غدا السبت على مسرح السامر بالعجوزة.