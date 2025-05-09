البرلمان الأوكراني يصدق على اتفاقية معادن مع أمريكا

صدق البرلمان الأوكراني يوم الخميس على اتفاقية مع الولايات المتحدة لإنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار، مما يمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية في إطار جهد أوسع لتأمين دعم أمريكي طويل الأمد.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا أن القانون أُقر بأغلبية 338 صوتا، متجاوزا بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتا. وتأتي الاتفاقية عقب أسابيع من المفاوضات وتهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل الغزو الروسي المستمر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، واصفا الاتفاقية بأنها "وثيقة تاريخية بحق تفتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون".

ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين تحددان التفاصيل الفنية في أوائل الأسبوع المقبل.

ونقلت إذاعة ساسبيلين العامة الأوكرانية عن وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو قولها: "الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في اقتصادنا، وفي باطن أرضنا. تحتفظ أوكرانيا بملكية المعادن وباطن الأرض". وأضافت أن الاتفاقية لا تشمل أي ديون أوكرانية تتعلق بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية السابقة.

وتصدت أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق لأكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي كبير. ومع ذلك، منذ تولى ترامب منصبه في يناير الماضي، تحولت سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا بشكل كبير، مما جعل كييف لم تعد قادرة على الاعتماد على نفس مستوى التحالف الذي كانت تتمتع به في السنوات الأولى للحرب.