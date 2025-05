محمد صلاح يُتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة الكتاب الرياضيين

توج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد قيادته ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمسة أعوام.

أعلنت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

وبذلك، يحقق صلاح إنجازًا مميزًا، ليصبح ثاني لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات بعد أسطورة أرسنال تيري هنري.

ولعب محمد صلاح دورا محوريا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مسجلا 33 هدفا في جميع المسابقات، منها 28 هدفا في الدوري.

ومع توقيعه مؤخرًا على عقد جديد يبقيه في ليفربول لمدة عامين إضافيين، يواصل صلاح كتابة اسمه في تاريخ النادي وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أقرب منافسيه على الجائزة زميله في ليفربول فيرجيل فان ديك، الذي حل في المركز الثاني بعد مساهمته الكبيرة في نجاح الفريق، بينما جاء مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك في المركز الثالث، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس في المركز الرابع.

BREAKING NEWS: Mohammed Salah has been voted The Footballer of the Year for the 3rd time, and Alessia Russo wins FWA Women's Footballer of the Year. Congratulations to @MoSalah and @alessiarusso7 who will collect their awards at @theofficialfwa annual dinner in London on May… pic.twitter.com/abn20BCFpb