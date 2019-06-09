علق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على تعامل الغرب مع المهاجرين ذوي الأصول العربية، مستنكرًا تعامل الدول العربية مع مواطنيها العرب في المقام الأول.

وقال «عيسى» خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء اليوم الأحد: «يقولون إن الغرب يتعامل مع المهاجرين وأصحاب الأصول العربية في أوروبا بإعتبارهم مواطنين درجة تانية، جايز».

وتابع في هذا الشأن قائلًا: «لكن المشكلة الحقيقية أن الدول العربية تتعامل مع مواطنيها العرب باعتبارهم مواطنين درجة رابعة، لا حقوق ولا حريات ولا يحزنون، إنهم ليسوا مواطنين أصلًا، إنهم رعايا».