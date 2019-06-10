شوبير: رئيس الزمالك طلب من اتحاد الكرة الدفاع عن أحمد أحمد

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن رئيس نادي الزمالك ذهب اليوم الأحد إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل طلب الحصول على توكيل للدفاع عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحدث شوبير في برنامجه المذاع عبر قناة "تايم سبورت وقال: "رئيس نادي الزمالك توجه إلى مقر اتحاد الكرة اليوم على هامش اجتماع المجلس لحل أزمة الدوري من أجل الحصول على توكيل ليدافع به عن أحمد أحمد في قضيته ضد عمرو فهمي وليس من أجل حل أزمة الدوري".

وكان عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي قد تقدم بعدة بلاغات ضد أحمد أحمد رئيس الكاف تدينه بالفساد.