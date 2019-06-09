مقتل ستة أشخاص في حادث تصادم جماعي على طريق سريع ببولندا

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 16 شخصا في حادث تصادم جماعي على طريق سريع في بولندا.

وحسب بيانات الشرطة وقوات الإطفاء، فقد اصطدمت شاحنة بالقرب من مدينة شتشين غرب البلاد، بعدة سيارات متكدسة في زحام بعد ظهر اليوم الأحد ما تسبب في اشتعال النيران في العديد من هذه السيارات.

ولم تتمكن قوات الإنقاذ من إخراج ستة جثث من السيارات إلا بعد إطفاء الحرائق، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء لمحطة (تي في إن 24) إنه ليس لديه بعد معلومات حول ما إذا كان هناك أطفال بين القتلى.

وبلغ عدد السيارات التي اصطدمت ببعضها البعض خمس سيارات بالإضافة إلى الشاحنة.

وبعد فترة وجيزة من الحادث، تصادمت سيارتان على الجهة المقابلة من الطريق السريع لكن الحادث الأخير لم يسفر عن وقوع قتلى، ولم تتمكن الشرطة بعد من توضيح ما إذا كانت رغبة قائدى السيارات فى مشاهدة حادث التصادم الجماعي هو السبب في وقوع الحادث على الجانب الآخر.