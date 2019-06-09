وزير الخزانة الأمريكية: توقف المفاوضات مع الصين بشأن حل النزاع التجاري بين الدولتين

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، عن توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن حل النزاع التجاري القائم بين الدولتين.

وقال منوشين - في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، "أحرزنا تقدمًا هائلًا وأنجزنا نحو 90% من الاتفاق مع الصين، والتي تحاول من ناحيتها التراجع عن بعض النقاط - لم يكشفها تفصيلًا"، مشيرًا إلى أن الخطوات المتبقية تتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، والمقرر أن يعقد في اليابان في نهاية الشهر الجاري.

وكشف وزير الخزانة الأمريكية عن أن ترامب سيتخذ قراره بشأن فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية عقب هذا اللقاء، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن بكين ترغب في المضي قدمًا إلى الأمام، غير أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين".

وكان ترامب فرض بالفعل تعريفات جمركية على الواردات الصينية تقدر بنحو 200 مليار دولار، ويدرس حاليًا إمكانية فرض دفعة أخرى من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية تقدر بنحو 325 مليار دولار، في خطوة من شأنها أن تشمل جميع المنتجات الصينية التى يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.