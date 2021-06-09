وزير المالية اللبناني: نعطي أهمية كبرى لشئون القطاع الصحي والأطباء بشكل خاص

أكد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني، أن الوزارة سددت ما يقرب من 45 مليار ليرة للجان الأطباء منذ مطلع العام الجاري حتى أمس الثلاثاء، موضحا أن الوزارة تعطي أهمية كبرى لشئون القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اليوم الأربعاء، لوفد من نقابة أطباء بيروت وطرابلس برئاسة النقيب شرف أبو شرف والنقيب سليم أبي صالح.

وأكّد وزني للوفد خلال الاجتماع أن وزارة المالية دفعت في العام الماضي مبلغ 50 مليار ليرة للجان الأطباء وما يقارب الـ 45 مليار ليرة حتى أمس، وتعمل على تسريع الدفع لما تبقّى من مستحقات العام الجاري بعد ورودها من الوزارات والمؤسسات المعنية.