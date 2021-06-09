صادرات أمريكا من النفط الخام إلى هولندا تتضاعف خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي المنشورة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكي إلى هولندا خلال أبريل الماضي بمقدار الضعف مقارنة بالشهر السابق إلى 8ر12 مليون برميل، لتصبح هولندا أكبر مستورد أوروبي للنفط الأمريكي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه زادت مشتريات الهند من الخام الأمريكي خلال أبريل الماضي بنسبة 25% مقارنة بالشهر السابق، واستقرت صادرات الخام الأمريكي إلى كندا.

وتصدرت هولندا قائمة الدول المستوردة للنفط الخام الأمريكي خلال الشهر الماضي بشكل عام، وجاءت الهند في المركز الثاني واستوردت 1ر11 مليون برميل، وكندا في المركز الثالث بواردات قدرها 6ر10 مليون برميل.

وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية التي استوردت 32ر9 مليون برميل نفط خام من الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، وتلتها بريطانيا التي استوردت 71ر8 مليون برميل.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات مكتب التعداد أن الصين تصدرت الدول التي استقبلت النفط الخام الأجنبي المعاد تصديره من الولايات المتحدة حيث بلغت وارداتها من النفط الأجنبي عبر الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي 46ر1 مليون برميل وتلتها كوريا الجنوبية بواردات بلغت 12ر1 مليون برميل.